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У Румунії відкрився Європейський центр з кібербезпеки через агресію РФ

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Румунія, Вівторок 09 травня 2023 16:38
У Румунії відкрився Європейський центр з кібербезпеки через агресію РФ Фото: прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 9 травня, у Бухаресті відкрили Європейський центр компетенції у сфері кібербезпеки. Необхідність у ньому стала актуальною після зростання гібридних та кібератак на інфраструктуру Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Румунії.

"Діяльність Центру також розвивається на тлі збільшення гібридних атак, викликів кібербезпеки Європи, які прогресивно прискорилися з кінця 2021 року і у 2022 році не лише за кількістю, але й за складністю та підготовкою", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке додав, що війна Росії проти України визначила нову еру з погляду основних ризиків, ролі та впливу кібервійни у кризових ситуаціях.

"Саме з цієї причини наявність у цій частині Європи важливого компонента для зміцнення кіберстійкості ЄС підтверджує увагу, яку приділяють нашим спільним зусиллям щодо захисту економіки, громадян та державних установ", - додав голова уряду.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке ініціював перенесення святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня.

Найбільші навчання Сил спеціальних операцій стартували в Румунії. Вони проходитимуть з 8 по 18 травня на навчальних об'єктах румунської армії.

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