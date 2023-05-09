В Румынии открылся Европейский центр по кибербезопасности из-за агрессии РФ

Во вторник, 9 мая, в Бухаресте был открыт Европейский центр компетенции в сфере кибербезопасности. Необходимость в нем стала актуальной после роста гибридных и кибератак на европейскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Румынии.

"Деятельность Центра также развивается на фоне увеличения гибридных атак, вызовов кибербезопасности Европы, прогрессивно ускорившихся с конца 2021 года и в 2022 году не только по количеству, но и по сложности и подготовке", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Румынии Николае Чуке добавил, что война России против Украины определила новую эру с точки зрения основных рисков, роли и влияния кибервойны в кризисных ситуациях.

"Именно по этой причине наличие в этой части Европы важного компонента для укрепления киберустойчивости ЕС подтверждает внимание, уделяемое нашим совместным усилиям по защите экономики, граждан и государственных учреждений", - добавил глава правительства.