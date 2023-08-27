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В Румунії стався вибух на заправці: десятки постраждалих

Фото: в Румунії стався вибух на заправці (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В румунському окрузі Креведія стався вибух на заправній станції LPG зі зрідженим газом. Відомо про 46 постраждалих, одна людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Заправка знаходиться на трасі DN1A, на момент вибухів вона мала бути закритою по результатам попередніх перевірок, однак, продовжила працювати. Ввечері 26 серпня там пролунало щонайменше чотири вибухи.

Зазначається, що останні три вибухи пролунали, коли пожежники вже почали приборкувати полум'я. Через це постраждало багато рятувальників. Наразі відомо про 46 постраждалих, 13 з яких ушпиталено - серед них п'ять цивільних, сім пожежників та один жандарм. 

Також повідомлялось, що одна людина загинула у лікарні. Наразі весь медичний персонал найближчих лікарень викликали на роботу. 

Надзвичайні події в Румунії та світі

Нагадаємо, що 14 серпня неподалік міста Костінешті в Румунії вибухнула морська міна. Повідомлялось, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

А 26 липня в індійському місті Мадурай, штат Тамілнад, через вибух газового балона сталася пожежа в потязі - дев'ятеро людей загинули, стільки ж поранено.

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Румунія