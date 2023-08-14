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Біля берегів Румунії вибухнула російська міна

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Румунія, Понеділок 14 серпня 2023 12:18
Біля берегів Румунії вибухнула російська міна Фото: міна вибухнула біля берегів Румунії (defenseromania.ro)
Автор: Олександр Білоус

На румунському узбережжі неподалік міста Костінешті стався вибух. За даними цивільного захисту, під час вибуху міни ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Digi24.

Вибуховий пристрій, напевно, є російською морською міною, повідомив представник ВМС Румунії.

Ще одна міна була помічена у морі поблизу. Військово-морські сили Румунії підготували групу водолазів, які збираються піднятися на борт корабля берегової охорони якнайшвидше дістатися цього району, щоб оцінити ситуацію і вжити заходів для нейтралізації другої міни.

Як зазначає телеканал, це досить напружена ситуація, бо на березі багато людей, а Костінешті - багатолюдний курорт.

З початку агресивної війни Росії проти України румунський флот знешкодив п'ять російських морських мін у Чорному морі.

Міни у Чорному морі

З початку агресивної війни Росії проти України румунський флот знешкодив п'ять російських морських мін у Чорному морі.

Зокрема, у серпні 2022 року румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала у Чорному морі неподалік берега.

У вересні 2022 року в акваторії Чорного моря корабель Військово-морських сил Румунії натрапив на міну, що дрейфувала, яка вибухнула прямо біля судна, проте не завдала шкоди.

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