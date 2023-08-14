Біля берегів Румунії вибухнула російська міна

На румунському узбережжі неподалік міста Костінешті стався вибух. За даними цивільного захисту, під час вибуху міни ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Digi24 .

Вибуховий пристрій, напевно, є російською морською міною, повідомив представник ВМС Румунії.

Ще одна міна була помічена у морі поблизу. Військово-морські сили Румунії підготували групу водолазів, які збираються піднятися на борт корабля берегової охорони якнайшвидше дістатися цього району, щоб оцінити ситуацію і вжити заходів для нейтралізації другої міни.

Як зазначає телеканал, це досить напружена ситуація, бо на березі багато людей, а Костінешті - багатолюдний курорт.

З початку агресивної війни Росії проти України румунський флот знешкодив п'ять російських морських мін у Чорному морі.

Міни у Чорному морі

З початку агресивної війни Росії проти України румунський флот знешкодив п'ять російських морських мін у Чорному морі.

Зокрема, у серпні 2022 року румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала у Чорному морі неподалік берега.

У вересні 2022 року в акваторії Чорного моря корабель Військово-морських сил Румунії натрапив на міну, що дрейфувала, яка вибухнула прямо біля судна, проте не завдала шкоди.