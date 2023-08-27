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В Румынии произошел взрыв на заправке: десятки пострадавших

Фото: в Румынии произошел взрыв на заправке (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В румынском округе Креведия произошел взрыв на заправочной станции LPG со сжиженным газом. Известно о 46 пострадавших, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Заправка находится на трассе DN1A, на момент взрывов она должна была быть закрыта по результатам предварительных проверок, однако продолжила работать. Вечером 26 августа там прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Отмечается, что последние три взрыва прогремели, когда пожарные уже начали укрощать пламя. Из-за этого пострадали многие спасатели. Сейчас известно о 46 пострадавших, 13 из которых госпитализированы - среди них пять гражданских, семь пожарных и один жандарм.

Также сообщалось, что один человек погиб в больнице. В настоящее время весь медицинский персонал ближайших больниц был вызван на работу.

Происшествия в Румынии и мире

Напомним, что 14 августа недалеко от города Костинешти в Румынии взорвалась морская мина. Сообщалось, что пострадавших в результате инцидента нет.

А 26 июля в индийском городе Мадурай, штат Тамилнад, из-за взрыва газового баллона произошел пожар в поезде - девять человек погибли, столько же ранены.

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Румыния