В Румунії сталась аварія за участі автобуса з 60 українцями: є загибла та поранені

Відомо, що автобус, який перевозив громадян України, рухався з Бакау до Адджуда. Під час руху він сильно зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі дороги, після чого той перекинувся за межі проїжджої частини.

Внаслідок ДТП, як повідомляють представники поліції Бакау, є загибла та постраждалі віком від 27 до 65 років:

один постраждалий перебував в автобусі;

четверо постраждалих та 29-річна загибла перебували в мікроавтобусі.

"Одна людина з мікроавтобуса була знайдена в стані серцево-дихальної зупинки і, незважаючи на реанімаційні заходи, була визнана померлою на місці. Інша жертва була інтубована, і в цілому чотири людини з мікроавтобуса були доставлені до обласної лікарні швидкої допомоги в Бакау, всі в тяжкому стані", - пише Digi24.

Автобусом керував 40-річний іноземець. Після аварії його перевірили за допомогою алкотестера, але результат був негативним.

Постраждалу людину з автобуса зрештою транспортували до лікарні. Усі інші пасажири продовжили пізніше поїздку.