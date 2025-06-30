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В Румынии произошла авария с участием автобуса с 60 украинцами: есть погибшая и раненые

Фото: в Румынии произошла авария с участием автобуса с 60 украинцами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 30 июня, в румынском уезде Бакау, автобус с 60 гражданами Украины столкнулся микроавтобусом. В результате аварии есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

Известно, что автобус, который перевозил граждан Украины, двигался из Бакау в Адджуд. Во время движения он сильно столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине дороги, после чего тот перевернулся за пределы проезжей части.

В результате ДТП, как сообщают представители полиции Бакау, есть погибшая и пострадавшие в возрасте от 27 до 65 лет:

  • один пострадавший находился в автобусе;
  • четверо пострадавших и 29-летняя погибшая находились в микроавтобусе.

"Один человек из микроавтобуса был найден в состоянии сердечно-дыхательной остановки и, несмотря на реанимационные мероприятия, был признан умершим на месте. Другая жертва была интубирована, и в общей сложности четыре человека из микроавтобуса были доставлены в областную больницу скорой помощи в Бакау, все в тяжелом состоянии", - пишет Digi24.

Автобусом управлял 40-летний иностранец. После аварии его проверили с помощью алкотестера, но результат был отрицательным.

Пострадавшего человека из автобуса в конце концов транспортировали в больницу. Все остальные пассажиры продолжили позже поездку.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно неподалеку от Варшавы произошла серьезная авария с участием украинцев. В результате столкновения четверо человек получили травмы и были госпитализированы, одну из пострадавших медики эвакуировали вертолетом скорой помощи.

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ДТПРумыния