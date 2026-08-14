У Румунії розбився ще один дрон, спалахнула пожежа

Дрон впав у Румунії

Міноборони країни 14 серпня близько 12.00 отримало повідомлення про падіння безпілотника у повіті Тулча.

Як зазначили військові, повітряна ціль не була виявлена ​​системами радіолокаційного спостереження MApN. Причина - вона летіла на дуже низькій висоті.

Безпілотник розбився у лісі та, за попередньою інформацією, не спричинив жертв та матеріальних збитків.

Команда Міністерства національної оборони з гелікоптером обстежить місцевість.

Пожежа на місці інциденту

Після удару дрона об землю спалахнула пожежа.

На місце події прибув екіпаж із 5 унтер-офіцерів пожежної частини Мечина з пожежною машиною.

Що кажуть військові і влада

Командор у відставці Санду-Валентін Матею заявив виданню, що "це гонка з часом" у посиленні протиракетної оборони Румунії.

Він каже, що безпілотник, який розбився в Лункавіці, найімовірніше, не був виявлений через:

висоту польоту,

географічні умови в цьому районі.

Матею попередив, що, оскільки Україна збільшує експорт зерна через Румунію, необхідно приділяти підвищену увагу району Констанци.

Тимчасовий прем'єр-міністр Ілліє Болоян заявив під час прес-конференції в уряді, що ЗС Румунії роблять усе можливе для боротьби з цими безпілотниками.

"Ми починаємо бачити, що це постійне явище, не лише в Румунії, і якомога швидше оснащення нашої армії бойовими системами дронів виявляється необхідністю", - додав він.