В Румынии разбился еще один дрон, вспыхнул пожар

Инцидент произошел в лесистой местности района Лункавица вблизи карьера Четацуя. После удара БпЛА о землю начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Румынии и издание Digi 24.
Минобороны страны 14 августа около 12:00 получило сообщение о падении беспилотника в уезде Тулча.
Как отметили военные, воздушная цель не была обнаружена радиолокационными системами наблюдения MApN. Причина - она летела на очень низкой высоте.
Беспилотник разбился в лесу и, по предварительной информации, жертв и материального ущерба нет.
Команда Министерства национальной обороны с вертолетом обследует местность.
После удара дрона о землю вспыхнул пожар.
На место происшествия прибыл экипаж из пяти унтер-офицеров пожарной части Мечина с пожарной машиной.
Командор в отставке Санду-Валентин Матею заявил, что "это гонка со временем" в усилении противоракетной обороны Румынии.
Он говорит, что разбившийся в Лункавице беспилотник, скорее всего, не был обнаружен из-за:
Матею предупредил, что поскольку Украина увеличивает экспорт зерна через Румынию, необходимо уделять повышенное внимание району Констанцы.
Временный премьер-министр Илье Болоян заявил во время пресс-конференции в правительстве, что ВС Румынии делают все возможное для борьбы с этими беспилотниками.
"Мы начинаем видеть, что это постоянное явление, не только в Румынии, и быстрое оснащение нашей армии боевыми системами дронов оказывается необходимостью", - добавил он.
Ранее РБК-Украина писало, что на пляже в румынском поселке Костинешти объявили тревогу из-за обнаружения обломка беспилотника. Территорию вокруг находки срочно оцепила полиция.
Кроме того, 11 августа румынские военные уничтожили два дрона "Гербера" вблизи морского газового проекта Neptun Deep.
Также в конце июля Румыния сбила три беспилотника всего за три дня. На это Бухарест потратил 1,5 млн. евро.