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В Румунії пройшли навчання країн-членів НАТО Dacian Spring 2023

Фото: військові навчання НАТО Dacian Spring 2023 в Румунії завершились (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Румунії завершились навчання країн Північноатлантичного альянсу Dacian Spring 2023, у яких взяло участь понад 500 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Румунії.

Метою навчань була перевірка швидкого розгортання елементів бойових груп НАТО, що активізуються на територіях Румунії та Болгарії, та їх інтеграцію в структуру багатонаціональних дивізій для проведення оборонної операції.

Навчання проходили з 8 до 12 травня на базах Медгідії. У них взяли участь понад 500 румунських, американських, французьких та італійських військових. В Міноборони Румунії зазначили, що результати навчань підтвердили підвищену спроможність реагування всіх структур-учасників, а також спроможність штабу Багатонаціональної дивізії "Південний Схід" вести оборону в районі бойових дій.

З 29 травня до 9 червня близько 10 000 солдатів з Румунії та з 13 союзних та партнерських країн НАТО візьмуть участь у навчаннях "Saber Guardian-23".

Нагадаємо, в Румунії заявили, що підтримуватимуть Україну, щоб Росія зазнала стратегічної поразки.

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