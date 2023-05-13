В Румынии прошли учения стран-членов НАТО Dacian Spring 2023

В Румынии завершились учения стран Североатлантического альянса Dacian Spring 2023, в которых приняло участие более 500 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии.

Целью учений была проверка быстрого развертывания элементов боевых групп НАТО, активизируемых на территориях Румынии и Болгарии, и их интеграция в структуру многонациональных дивизий для проведения оборонной операции.

Учения проходили с 8 по 12 мая на базах Медгидии. В них приняло участие более 500 румынских, американских, французских и итальянских военных. В Минобороны Румынии отметили, что результаты учений подтвердили повышенную способность реагирования всех структур-участников, а также способность штаба многонациональной дивизии "Юго-Восток" вести оборону в районе боевых действий.