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У Румунії анонсували проведення нових навчань НАТО

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Румунія, Середа 10 травня 2023 22:30
У Румунії анонсували проведення нових навчань НАТО Фото: Армія Румунії (www.facebook.com/mapn.ro)
Автор: Дмитро Браславський

На території Румунії планується провести нові навчання країн-членів НАТО. Їх проводитимуть в кінці травня, а завершаться на початку червня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони Румунії.

"Близько 10 000 солдатів з Румунії та з 13 союзних та партнерських країн візьмуть участь у навчаннях Saber Guardian-23, які відбудуться з 29 травня до 9 червня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь візьмуть представники Албанії, Болгарії, Франції, Грузії, Греції, Італії, Північної Македонії, Республіки Молдова, Нідерландів, Чорногорії, Польщі, Португалії та США.

Основні етапи навчань пройдуть на полігонах та військових об'єктах, а також у населених пунктах на території країни. Починаючи з четверга, 11 травня, розпочнеться розгортання техніки та особового складу, який рухатиметься колонами дорогами у супроводі розрахунків військової поліції до полігонів.

Нагадаємо, що у вівторок, 9 травня, у Бухаресті відкрили Європейський центр компетенції у сфері кібербезпеки. Необхідність у ньому стала актуальною після зростання гібридних та кібератак на інфраструктуру Європи.

Найбільші навчання Сил спеціальних операцій стартували в Румунії. Вони проходитимуть з 8 по 18 травня на навчальних об'єктах румунської армії.

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