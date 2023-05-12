Румунія підтримуватиме Україну, аби країна завдала стратегічної поразки Росії, - МЗС

Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно для перемоги. Росії необхідно завдати стратегічної поразки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, яку приводить Capital .

Ауреску нещодавно взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Гімничі.

Під час зустрічі офіційні особи обговорили 11 пакет санкцій проти Росії, а також санкції, спрямовані проти олігархів Молдови.

У ході цього заходу румунський міністр висловив підтримку 11-му пакету санкцій проти Росії, вказавши, що він має бути прийнятий якнайшвидше і має бути дуже серйозним.

"Я ще раз заявляю про тверду підтримку з боку Румунії збільшення та розширення, наскільки це необхідно, підтримки України, щоб виграти цю війну та завдати стратегічної поразки Росії", - сказав міністр.