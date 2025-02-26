Кандидату в президенты Румынии Джорджеску запретили выезжать из страны

Пророссийского кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску подозревают в совершении ряда преступлений. На этом фоне ему запретили выезжать из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Realitatea .

Издание утверждает, что самым серьезным обвинением является подстрекательство к действиям против конституционного строя. Из-за этого Джорджеску запрещено выступать в СМИ, создавать аккаунты в социальных сетях, носить оружие и покидать страну.

На этом фоне Генеральная прокуратура Румынии взяла кандидата в президенты под судебный контроль на 60 дней.

По информации издания, против Джорджеску возбудили уголовное дело, поскольку его подозревают в:

Задержание Джорджеску

Напомним, сегодня, 26 февраля, в Румынии прошел ряд обысков по делу о подстрекательствах против конституционного строя. В их рамках был задержан кандидат в президенты Келин Джорджеску.

Джорджеску заявил, что таким образом румынские власти якобы хотят помешать его новому выдвижению на предстоящих президентских выборах.

Детально о том, почему задержали Джорджеску, - в материале РБК-Украина.

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