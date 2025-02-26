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Кандидату в президенты Румынии Джорджеску запретили выезжать из страны

Среда 26 февраля 2025 21:10
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Кандидату в президенты Румынии Джорджеску запретили выезжать из страны Фото: Келин Джорджеску (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Пророссийского кандидата в президенты Румынии Келина Джорджеску подозревают в совершении ряда преступлений. На этом фоне ему запретили выезжать из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Realitatea.

По информации издания, против Джорджеску возбудили уголовное дело, поскольку его подозревают в:

  • подстрекательстве к действиям против конституционного строя;
  • распространении ложных сведений;
  • инициировании или создании организации фашистского, расистского или ксенофобского характера;
  • публичному содействию лицам, которые виновны в совершении преступлений геноцида против человечности и военных преступлениях;
  • инициировании или создании антисемитской организации, вступлении в такую организацию или поддержка ее в любой форме.

На этом фоне Генеральная прокуратура Румынии взяла кандидата в президенты под судебный контроль на 60 дней.

Издание утверждает, что самым серьезным обвинением является подстрекательство к действиям против конституционного строя. Из-за этого Джорджеску запрещено выступать в СМИ, создавать аккаунты в социальных сетях, носить оружие и покидать страну.

Задержание Джорджеску

Напомним, сегодня, 26 февраля, в Румынии прошел ряд обысков по делу о подстрекательствах против конституционного строя. В их рамках был задержан кандидат в президенты Келин Джорджеску.

Джорджеску заявил, что таким образом румынские власти якобы хотят помешать его новому выдвижению на предстоящих президентских выборах.

Детально о том, почему задержали Джорджеску, - в материале РБК-Украина.

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