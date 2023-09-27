У Румунії пояснили, чому не заборонили українське зерно слідом за Польщею
Румунія не впроваджувала односторонню заборону на імпорт української агропродукції слідом за Польщею, адже вважає, що державі потрібно допомагати, поки не закінчиться війна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Румунії Марчела Чолаку в інтерв'ю Digi24.ro.
Він зазначив, що Україні треба допомагати, поки вона не переможе у війні проти Росії. Так, підтримка Румунії полягає зокрема й у тому, щоб допомогти транзиту зерна. Він наголосив, що його країна відреагувала не так як Польща.
За словами Чолаку, саме тому він після консультацій з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом допустив варіант ліцензування експорту та імпорту української сільськогосподарської продукції.
"Завдяки діалогу ми знайшли цю систему ліцензування експорту з України, щоб фермери були захищені, але ми не придумали заборону, тому що це було б сигналом про те, що ми не хочемо допомагати Україні, а це неправда", - сказав він.
"Це не війна між Росією та Україною, це не між Путіним і Зеленським, це війна між диктатором і демократичним світом. Це ставка. Можливо, цього року багато румунів менше поїхали у відпустку, тому що були якісь зайві витрати, що були спровоковані цією війною, але ми якось не замислюємося, що відбувається в Україні з тими людьми? І подивимося, що буде з тими людьми", - додав прем'єр.
Зернова суперечка
15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції до п'ятьох сусідніх з Україною країн. Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні.
У відповідь на це Україна подала позови до Світової організації торгівлі.
При цьому вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вводить новий механізм експорту зерна до сусідніх країн.
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