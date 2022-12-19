У Румунії не побачили загрози нападу Росії на Молдову

Сьогодні, 19 грудня, Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив, що не бачить загроз для Молдови зі сторони Російської Федерації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

"Але на цей час у нас немає інформації про ризики для Молдови такого роду", - пояснив Ауреску.

якщо подібна ситуація "стане можлива", влада Румунії обговорить із молдавською заходи, які необхідно буде вжити.

Нагадаємо, голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександру Мустяце розповів, що наразі аналізується кілька сценаріїв, у тому ж числі й наземне вторгнення Росії через північ України.

Раніше ми писали, що у Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Молдову в утисках російської нацменшини після рішення про відкликання ліценцій на мовлення у шести телеканалів, що поширювали пропаганду про війну в Україні.

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