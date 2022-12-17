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МЗС РФ звинуватило Молдову в утисках росіян через закриття пропагандистських телеканалів

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Росія, Субота 17 грудня 2022 21:24
МЗС РФ звинуватило Молдову в утисках росіян через закриття пропагандистських телеканалів Фото: речниця МЗС РФ Марія Захарова (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Тетяна Степанова

У Міністерстві закордонних справ РФ звинуватили Молдову в утисках російської нацменшини після рішення про відкликання ліценцій на мовлення у шести телеканалів, що поширювали пропаганду про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Росії.

"Розглядаємо цю заборону як безприкладний акт політичної цензури, як наругу над принципом плюралізму ЗМІ та брутальне нехтування правом на свободу доступу до інформації, про свою прихильність до яких регулярно заявляють у політичному керівництві Республіки. У світлі безпрецедентних наслідків його реалізації для російськомовної частини населення країни кваліфікуємо його також як цинічний утиск прав національних меншин", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, МЗС Росії вимагає від профільних міжнародних організацій "дати адекватну оцінку тому, що сталося, і вжити всіх належних заходів щодо виправлення цієї неприйнятної ситуації".

Нагадаємо, що увечері 16 грудня комісія з надзвичайних ситуацій, яка діє у Молдові з початку війни в Україні, призупинила ліцензії шести телеканалів. Серед них: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova.

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