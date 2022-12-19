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Росія готується до війни з Молдовою в наступному році. В СІБ розкрили подробиці

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Понеділок 19 грудня 2022 15:57
Росія готується до війни з Молдовою в наступному році. В СІБ розкрили подробиці Фото: Володимир Путін, президент Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація планує вторгнення на територію Молдови у 2023 році. Як пояснив голова Служби інформації та безпеки Олександру Мустяце, усе залежатиме від сценарію розвитку війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання TVR MOLDOVA.

Мустяце пояснив, що наразі аналізується кілька сценаріїв, у тому ж числі й наземне вторгнення Росії через північ України. Очікується, що Кремль наважиться на наступ або ж на початку року у січні чи лютому, або ж трохи пізніше - в березні-квітні.

"З метою створення з'єднання з Придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова, і тоді можна однозначно сказати, що так, вони мають намір дійти сюди, з'єднатися. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева ми можемо обговорити, але це реальний і дуже високий ризик", - додав Мустяце.

Також голова СІБ зауважив, що найбільший у Європі склад боєприпасів, який розташований у Кобасні в Придністровському районі, максимально охороняється росіянами. Ймовірно, Росія спробує використати ці боєприпаси під час вторгнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна не хоче повертатися у СРСР, про відродження якого часто говорять у Росії.

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