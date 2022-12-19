В Румынии не увидели угрозы нападения России на Молдову

Сегодня, 19 декабря, Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что не видит угроз для Молдовы со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

"Но в настоящее время у нас нет информации о рисках для Молдовы такого рода", - пояснил Ауреску.

если подобная ситуация "возможна", власти Румынии обсудят с молдавскими меры, которые необходимо будет принять.

Напомним, глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце рассказал, что сейчас анализируется несколько сценариев, в том числе и наземное вторжение России через север Украины.

Ранее мы писали, что в Министерстве иностранных дел РФ обвинили Молдову в притеснениях российского нацменьшинства после решения об отзыве лицензий на вещание у шести телеканалов, распространявших пропаганду о войне в Украине.

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