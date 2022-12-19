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В Румынии не увидели угрозы нападения России на Молдову

Фото: министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 декабря, Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что не видит угроз для Молдовы со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

если подобная ситуация "возможна", власти Румынии обсудят с молдавскими меры, которые необходимо будет принять.

"Но в настоящее время у нас нет информации о рисках для Молдовы такого рода", - пояснил Ауреску.

Напомним, глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце рассказал, что сейчас анализируется несколько сценариев, в том числе и наземное вторжение России через север Украины.

Ранее мы писали, что в Министерстве иностранных дел РФ обвинили Молдову в притеснениях российского нацменьшинства после решения об отзыве лицензий на вещание у шести телеканалов, распространявших пропаганду о войне в Украине.

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