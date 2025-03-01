В Румунії після нічної атаки РФ на Україну виявили залишки російського дрона

Команда спеціалістів Міністерства національної оборони, Румунської розвідки та Міністерства внутрішніх справ у пресрелізі заявила, що фрагменти дрона, виявлені в повіті Галац, мають російське походження.

Фото: в Румунії виявили уламки російського дрона (border.gov.md)

"На основі проведених експертиз було встановлено, що на борту дрона знаходився активний бойовий заряд, який буде контрольовано підірваний на місці, щоб усунути будь-яку загрозу для місцевого населення", - пояснили представники влади.

Відомо, що інцидент стався приблизно за 500 метрів від кордону з Молдовою, у незаселеній місцевості, і не завдав шкоди інфраструктурі.

"Операція триває на момент публікації цього повідомлення. Підрозділи МВС запровадили всі необхідні заходи безпеки, включаючи встановлення захисного периметра, обмеження доступу та посилене патрулювання, щоб запобігти потраплянню сторонніх осіб у зону ризику", - додали представники влади.