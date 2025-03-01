В Румынии после ночной атаки РФ на Украину обнаружили остатки российского дрона

Команда специалистов Министерства национальной обороны, Румынской разведки и Министерства внутренних дел в пресс-релизе заявила, что фрагменты дрона, обнаруженные в уезде Галац, имеют российское происхождение.

Фото: в Румынии обнаружили обломки российского дрона (border.gov.md)

"На основе проведенных экспертиз было установлено, что на борту дрона находился активный боевой заряд, который будет контролируемо взорван на месте, чтобы устранить любую угрозу для местного населения", - пояснили представители власти.

Известно, что инцидент произошел примерно в 500 метрах от границы с Молдовой, в незаселенной местности, и не нанес ущерба инфраструктуре.

"Операция продолжается на момент публикации этого сообщения. Подразделения МВД ввели все необходимые меры безопасности, включая установление защитного периметра, ограничение доступа и усиленное патрулирование, чтобы предотвратить попадание посторонних лиц в зону риска", - добавили представители власти.