В Румунії підозрюють Росії в навмисному псуванні азербайджанської нафти

Румунія підозрює, що Росія причетна до псування великої партії нафти, яку постачає Азербайджан. Росіяни могли здійснити диверсію на нафтопроводі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на румунський новинний портал G4Media.
Зазначається, що Росія у межах своєї гібридної війни могла забруднити велику партію нафти у майже 200 тисяч тонн, яка поступила з Азербайджану до нафтопереробного заводу румунської компанії OMV Petrom.
У нафті, за даними джерел порталу, виявили органічні хлориди, які не могли потрапити туди інакше, ніж ззовні. Концентрація хлору виявилася настільки високою, що румунський НПЗ був би серйозно пошкоджений, якби почав переробляти забруднену нафту.
"Забруднення нафти могло бути здійснено за допомогою відносно простої операції саботажу з боку Росії на ділянці нафтопроводу протяжністю понад 1700 км", - сказано у повідомленні.
Компанія відразу звернулася до міністерства енергетики Румунії. З урахуванням того, що НПЗ не отримав 184 тисячі тонн нафти, міністерство оголосило надзвичайний стан в енергетиці.
Зазначимо, що це не перший теракт РФ, побічно спрямований проти Азербайджану. Зокрема нещодавно російська армія десятками дронів атакувала об'єкт газотранспортної інфраструктури біля кордону України з Румунією. Через цю станцію в Україну йшов газ з США та Азербайджану.
Азербайджанський газ НАК "Нафтогаз України" отримує з середини липня. Його переправляють Трансбалканським коридором. Постачання газу з нового джерела потенційно може посилити енергобезпеку країни в перспективі.
Російські окупанти можуть здійснювати теракти проти Азербайджану, оскільки президент країни Ільхам Алієв добряче "підпалив" росіян в липні.
Нагадаємо, що 20 липня українська журналістка подарувала Алієву шеврони підрозділів Збройних сил України, після чого він подякував і сказав продовжувати діяти далі. Це, своєю чергою, викликало істерику в росіян.
А 19 липня під час виступу перед пресою у президента Азербайджану запитали, що він порадив би українцям як лідер нації, яка через три десятки років змогла відновити територіальну цілісність. У відповідь він сказав, що ніколи не потрібно погоджуватися на окупацію і ніколи не здаватися.