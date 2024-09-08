Фото: в Румынии проверяют места, где мог упасть российский дрон (Getty Images)

В Румынии проверяют места, где мог упасть российский беспилотник. Он нарушил воздушное пространство Румынии в ночь на 8 сентября во время российской атаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.

Жители в уездах Тулча и Констанца получили уведомления с предупреждением RO-Alert в 2:20 и 2:38. Два самолета F-16 Румынии вылетели из 86 авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки. Система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила траекторию беспилотника, вошедшего в воздушное пространство Румынии и покинувшего территорию в сторону Украины. "Из имеющихся на данный момент данных, есть вероятность существования зоны поражения на территории страны, в безлюдной местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны, начиная с утра, с воздушными средствами и наземными группами проводят разведку в этом районе", - отмечают в Минобороны.Румыния заявила, что осуждает атаки России против украинской гражданской