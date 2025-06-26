В Румунії перекинувся автобус з 55 українцями: деталі аварії

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як днями у Польщі на трасі S17 поблизу Варшави сталася серйозна аварія за участі українців.

Також ще одна аварія сталась в кінці 2024-го у Єгипті. Внаслідок неї поранення отримали більше 40 людей, серед яких були українці.

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