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В Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами: детали аварии

Иллюстративное фото: в Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 25 июня, на трассе DN22, на выезде из румынского села Тариверде, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автобуса, в котором находились 55 украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ziua de Constanta.

Сообщение об аварии поступило в 18:45 по киевскому времени. Среди пассажиров автобуса были и дети.

 

Фото: в Румынии перевернулся автобус с 55 украинцами (ziuaconstanta.ro)

Согласно данным предварительно расследования, водитель транспорта не справился с управлением и автобус перевернулся.

На месте происшествия работали несколько спасательных бригад. В результате аварии несколько человек получили легкие ранения, но обошлось без жертв.

 

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как на днях в Польше на трассе S17 вблизи Варшавы произошла серьезная авария с участием украинцев.

Также еще одна авария произошла в конце 2024-го в Египте. В результате нее ранения получили более 40 человек, среди которых были украинцы.

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