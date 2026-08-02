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У Румунії оголошували повітряну тривогу

15:48 02.08.2026 Нд
2 хв
Радари Румунії вранці засікли ціль з України
aimg Олена Чупровська
У Румунії оголошували повітряну тривогу Фото: У румунській Тулчі вранці пролунала повітряна тривога через ціль з України (Getty Images)
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Вранці 2 серпня в прикордонному з Одещиною повіті Тулча у Румунії оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro.

Що зафіксували радари

У неділю вранці система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії виявила повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною. Це сталося приблизно о 09:30.

Для мешканців повіту Тулча запровадили заходи оповіщення - надіслали повідомлення RO-Alert.

У міністерстві розповіли подробиці інциденту:

"Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів для оповіщення населення в повіті Тулча, яка надіслала повідомлення RO-Alert", - повідомило відомство.

Повітряна ціль так і не увійшла в румунський повітряний простір - згодом вона зникла з радарів.

Вже о 9:52 повітряну тривогу для мешканців повіту Тулча скасували.

Румунія фіксує подібні випадки біля кордону з Україною не вперше. Нагадаємо, ще 27 липня румунське МЗС оголосило співробітника посольства Росії персоною нон грата після серії порушень повітряного простору країни дронами.

Дипломату дали п'ять днів на виїзд з країни, а послу Росії в Бухаресті вручили офіційний протест.

Тим часом 31 липня влада Румунії вже піднімала у повітря два винищувачі F-16 через безпілотники поблизу кордону з Україною.

Тоді радари зафіксували групу повітряних цілей, які на кілька секунд увійшли в румунський повітряний простір, після чого повернули у бік України.

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