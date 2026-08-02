У Румунії оголошували повітряну тривогу

Вранці 2 серпня в прикордонному з Одещиною повіті Тулча у Румунії оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro .

Що зафіксували радари

У неділю вранці система радіолокаційного спостереження Міністерства оборони Румунії виявила повітряну ціль поблизу річкового кордону з Україною. Це сталося приблизно о 09:30.

Для мешканців повіту Тулча запровадили заходи оповіщення - надіслали повідомлення RO-Alert.

У міністерстві розповіли подробиці інциденту:

"Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій щодо встановлення заходів для оповіщення населення в повіті Тулча, яка надіслала повідомлення RO-Alert", - повідомило відомство.

Повітряна ціль так і не увійшла в румунський повітряний простір - згодом вона зникла з радарів.

Вже о 9:52 повітряну тривогу для мешканців повіту Тулча скасували.

Румунія фіксує подібні випадки біля кордону з Україною не вперше. Нагадаємо, ще 27 липня румунське МЗС оголосило співробітника посольства Росії персоною нон грата після серії порушень повітряного простору країни дронами.

Дипломату дали п'ять днів на виїзд з країни, а послу Росії в Бухаресті вручили офіційний протест.