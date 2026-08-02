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В Румынии объявляли воздушную тревогу

15:48 02.08.2026 Вс
2 мин
Радары Румынии утром засекли цель из Украины
aimg Елена Чупровская
В Румынии объявляли воздушную тревогу Фото: В румынской Тулче утром прозвучала воздушная тревога из-за цели из Украины (Getty Images)
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Утром 2 августа в приграничном с Одесской уезде Тулча в Румынии объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.

Что зафиксировали радары

В воскресенье утром система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии обнаружила воздушную цель вблизи речной границы с Украиной. Это произошло примерно в 09:30.

Для уездных жителей Тулча ввели меры оповещения - направили сообщение RO-Alert.

В министерстве рассказали подробности инцидента:

"Национальный военный командный центр сообщил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям по установлению мер по оповещению населения в уезде Тулча, которая направила сообщение RO-Alert", - сообщило ведомство.

Воздушная цель так и не вошла в румынское воздушное пространство - со временем она исчезла с радаров.

Уже в 9:52 воздушную тревогу для уездных жителей Тулча отменили.

Румыния фиксирует подобные случаи у границы с Украиной не в первый раз. Напомним, еще 27 июля румынский МИД объявил сотрудника посольства России персоной нон грата после серии нарушений воздушного пространства страны дронами.

Дипломата дали пять дней на выезд из страны, а послу России в Бухаресте вручили официальный протест.

Тем временем 31 июля власти Румынии уже поднимали в воздух два истребителя F-16 из-за беспилотников вблизи границы с Украиной.

Тогда радары зафиксировали группу воздушных целей, вошедших на несколько секунд в румынское воздушное пространство, после чего повернули в сторону Украины.

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