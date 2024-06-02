В Румунії обдумують можливість передачі Україні системи Patriot, - прем'єр

Системи ППО для України

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для закриття неба над Україною потрібно 25 систем Patriot. Наразі Україна вже знає, де можна взяти 7 систем. Одну з них вже пообіцяла передати Німеччина.

В Румунії вже тривалий час говорять про передачу Україні своєї системи Patriot. Однак раніше прем'єр Чолаку розповідав, що проти такого кроку виступає міністр оборони Румунії.

Однак наприкінці травня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що рішення про передачу системи Patriot має ухвалити Вища рада національної оборони. Однак, як наголошував президент, передача системи Україні не має послабити протиповітряну оборону Румунії.

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