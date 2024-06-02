UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Румунії обдумують можливість передачі Україні системи Patriot, - прем'єр

Фото: Марчел Чолаку, прем'єр Румунії (flickr.com/parliamentrm)
Автор: Дмитро Левицький

В Румунії обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Ця система могла б прикривати і румунську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву румунського прем'єра Марчела Чолаку в інтерв'ю euronews.

За словами Чолаку, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить 

Системи ППО для України

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для закриття неба над Україною потрібно 25 систем Patriot. Наразі Україна вже знає, де можна взяти 7 систем. Одну з них вже пообіцяла передати Німеччина.

В Румунії вже тривалий час говорять про передачу Україні своєї системи Patriot. Однак раніше прем'єр Чолаку розповідав, що проти такого кроку виступає міністр оборони Румунії.

Однак наприкінці травня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що рішення про передачу системи Patriot має ухвалити Вища рада національної оборони. Однак, як наголошував президент, передача системи Україні не має послабити протиповітряну оборону Румунії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РумуніяППОВійна Росії проти України