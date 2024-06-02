В Румунії обдумують можливість передачі Україні системи Patriot, - прем'єр

В Румунії обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Ця система могла б прикривати і румунську територію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву румунського прем'єра Марчела Чолаку в інтерв'ю euronews.
За словами Чолаку, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для закриття неба над Україною потрібно 25 систем Patriot. Наразі Україна вже знає, де можна взяти 7 систем. Одну з них вже пообіцяла передати Німеччина.
В Румунії вже тривалий час говорять про передачу Україні своєї системи Patriot. Однак раніше прем'єр Чолаку розповідав, що проти такого кроку виступає міністр оборони Румунії.
Однак наприкінці травня президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що рішення про передачу системи Patriot має ухвалити Вища рада національної оборони. Однак, як наголошував президент, передача системи Україні не має послабити протиповітряну оборону Румунії.
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