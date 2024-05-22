Румунія може передати Україні ЗРК Patriot, але є умова, - президент

Надання Україні румунської системи Patriot має бути вирішене Вищою радою національної оборони. Однак це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони самої країни.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24 .

Румунський президент зазначив, що не бажає обговорювати питання про можливу передачу Україні системи Patriot "у публічному просторі" і волів би, аби це вирішувалось із військовими фахівцями та Вищою радою національної оборони - дорадчим органом при голові держави.

Йоганніс також заявив, що передання Patriot - це непростий процес, який пов'язаний із низкою логістичних і юридичних проблем.

"Не кажучи вже про те, що я за жодних обставин не згоден з тим, щоб Румунія залишилася без протиракетної та протиповітряної оборони", - додав Йоганніс.

Він також зазначив, що навіть якщо Румунія поступиться чимось, вона повинна отримати щось інше.

"Інакше нічого не буде зроблено", - заявив президент Румунії.