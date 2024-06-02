В Румынии обдумывают возможность передачи Украине системы Patriot, - премьер

Системы ПВО для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для закрытия неба над Украиной нужно 25 систем Patriot. Пока Украина уже знает, где можно взять 7 систем. Одну из них пообещала передать Германия.

В Румынии уже длительное время говорят о передаче Украине своей системы Patriot. Однако ранее премьер Чолаку рассказывал, что против такого шага выступает министр обороны Румынии.

Однако в конце мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что решение о передаче системы Patriot должен принять Высший совет национальной обороны. Однако, как отмечал президент, передача системы Украине не должна ослабить противовоздушную оборону Румынии.

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