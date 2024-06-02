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В Румынии обдумывают возможность передачи Украине системы Patriot, - премьер

Фото: Марчел Чолаку, премьер Румынии (flickr.com/parliamentrm)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Румынии обсуждается возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Эта система могла бы прикрывать и румынскую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление румынского премьера Марчела Чолаку в интервью euronews.

По словам Чолаку, вопрос передачи системы Patriot должны рассмотреть специалисты, чтобы найти лучшее решение. После этого решение одобрит

Системы ПВО для Украины

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для закрытия неба над Украиной нужно 25 систем Patriot. Пока Украина уже знает, где можно взять 7 систем. Одну из них пообещала передать Германия.

В Румынии уже длительное время говорят о передаче Украине своей системы Patriot. Однако ранее премьер Чолаку рассказывал, что против такого шага выступает министр обороны Румынии.

Однако в конце мая президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что решение о передаче системы Patriot должен принять Высший совет национальной обороны. Однако, как отмечал президент, передача системы Украине не должна ослабить противовоздушную оборону Румынии.

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