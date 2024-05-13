Чи передасть Україні Румунія систему Patriot: відповідь прем'єра

Міністр оборони Румунії Ангел Тилвер має серйозні сумніви з приводу того, що Румунія передасть Україні систему оборони Patriot.

Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

При цьому він додав, що не обговорював питання передання системи Patriot із президентом Клаусом Йоганнісом.

"Ми три держави із системою Patriot - це Польща, Румунія і Німеччина. Ми знаємо позицію Німеччини. У нашій країні, згідно з Конституцією, верховним головнокомандувачем армії є президент Клаус Йоганніс. Після візиту президента до Сполучених Штатів у мене ще не було жодних переговорів", - заявив Чолаку.

Він додав, що міністр оборони країни "дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні".

За його словами, рішення ухвалюватимуть разом із президентом Румунії.

"Я твердо переконаний, що ми ухвалимо наймудріше рішення щодо Румунії, перш за все, хороше", - додав Чолаку.