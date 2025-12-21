У Румунії із січня 2026 року відкриють другий за величиною логістичний хаб для України

Як пише видання, логістичний хаб працюватиме за аналогією і в тандемі з уже наявним центром у Жешуві (Польща).

Завдяки новому центру, НАТО зможе подвоїти максимальний обсяг транзиту військової допомоги, який партнери постачають Україні. Зокрема, це стосується і механізму PURL, згідно з яким США продають для України озброєння, а європейські країни оплачують його.

Defense Romania зазначає, що до теперішнього часу база в Жешуві була головною транспортною артерією, через яку Україна отримувала озброєння для можливості вести бойові дії. Однак залежність від єдиного великого пункту пропуску являла собою стратегічні ризики і вразливості.

Своєю чергою запуск центру в Румунії, який заплановано на кінець січня, забезпечить НАТО стабільний південний маршрут, необхідний для постачання фронту на Донбасі та прибережних районів.

"Новий центр у Румунії перейде під пряме командування НАТО та буде інтегрований у систему зіставлення оперативних потреб (артилерія, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба) з можливістю донорів", - ідеться в публікації.

Також генерал Келлер розповів про масштаби допомоги Україні. За його словами, у 2025 році партнери доставили близько 220 тисяч тонн військових вантажів. Операцію підтримали 9000 вантажівок, 1800 залізничних вагонів і більш ніж 500 стратегічних авіаперевезень.

Також Келлер розповів, як відбуваються поставки озброєнь Україні з боку США за механізмом PURL.

"Сполучені Штати не чекають остаточної оплати, перш ніж почати поставку. Як тільки оголошується про пакет PURL, починається постачання матеріалів", - сказав він.