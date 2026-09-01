У Румунії дрон з вибухівкою впав у сільській місцевості

Дрон впав у Румунії

Дрон був знайдений місцевим мешканцем у полі в комуні Війшоара приблизно за 30 кілометрів від кордону з Республікою Молдова. Поліція встановлює обставини потрапляння безпілотника та його походження.

Територію, де було виявлено дрон, оточила поліція та жандарми, - це сільськогосподарське поле. Матеріальних збитків чи жертв не зафіксовано, але влада встановила периметр безпеки.

Фахівці прибули на місце події та визначили, що дрон містить вибухівку. Найімовірніше, його підірвуть, щоб усунути будь-яку небезпеку.

Раніше РБК-Україна писало, що 20 серпня два літаки F-16 румунських ВПС були терміново підняті в повітря. Причина - у виключній економічній зоні Румунії, поблизу платформи Neptun Alpha, виявили маленький морський дрон.

Також повідомлялося, що у ніч проти 20 серпня безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною. Апарат упав неподалік міста Грінду в повіті Тульча.