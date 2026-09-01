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У Румунії дрон з вибухівкою впав у сільській місцевості

16:21 01.09.2026 Вт
1 хв
Інцидент з БпЛА стався неподалік кордону з Молдовою
aimg Олена Бджола
Фото: поблизу комуни Війшоара у Румунії впав дрон (digi24.ro)

Безпілотник упав у сільській місцевості комуни Війшоара повіту Васлуй. Правоохоронці встановили, що пристрій містив вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi 24.

Дрон впав у Румунії

Дрон був знайдений місцевим мешканцем у полі в комуні Війшоара приблизно за 30 кілометрів від кордону з Республікою Молдова. Поліція встановлює обставини потрапляння безпілотника та його походження.

Територію, де було виявлено дрон, оточила поліція та жандарми, - це сільськогосподарське поле. Матеріальних збитків чи жертв не зафіксовано, але влада встановила периметр безпеки.

Фахівці прибули на місце події та визначили, що дрон містить вибухівку. Найімовірніше, його підірвуть, щоб усунути будь-яку небезпеку.

Раніше РБК-Україна писало, що 20 серпня два літаки F-16 румунських ВПС були терміново підняті в повітря. Причина - у виключній економічній зоні Румунії, поблизу платформи Neptun Alpha, виявили маленький морський дрон.

Також повідомлялося, що у ніч проти 20 серпня безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною. Апарат упав неподалік міста Грінду в повіті Тульча.

Крім того, 16 серпня іспанський винищувач F-18 збив дрон, що незаконно увійшов до повітряного простору Румунії. Інцидент стався під час патрулювання у межах місії НАТО.

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