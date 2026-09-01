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В Румынии дрон со взрывчаткой упал в сельской местности

16:21 01.09.2026 Вт
1 мин
Инцидент с БпЛА произошел недалеко от границы с Молдовой
aimg Елена Бджола
Фото: поблизости коммуны Вийшоара в Румынии упал дрон (digi24.ro)

Беспилотник упал в сельской местности коммуны Вийшоара уезда Васлуй. Правоохранители установили, что устройство содержало взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.

Дрон упал в Румынии

Дрон был найден местным жителем в поле в коммуне Вийшоара примерно в 30 километрах от границы с Республикой Молдова. Полиция устанавливает обстоятельства попадания беспилотника и его происхождение.

Территорию, где был обнаружен дрон, оцепила полиция и жандармы, - это сельскохозяйственное поле. Материальный ущерб или жертв не зафиксировали, но власти установили периметр безопасности.

Специалисты прибыли на место происшествия и определили, что дрон содержит взрывчатку. Скорее всего, его подорвут, чтобы устранить любую опасность.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 августа два самолета F-16 румынских ВВС были срочно подняты в воздух. Причина - в исключительной экономической зоне Румынии, вблизи платформы Neptun Alpha, обнаружили маленький морской дрон.

Также сообщалось, что в ночь на 20 августа беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной. Аппарат упал недалеко от города Гринда в уезде Тульча.

Кроме того, 16 августа испанский истребитель F-18 сбил незаконно вошедший в воздушное пространство Румынии дрон. Инцидент произошел во время патрулирования в рамках миссии НАТО.

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