Уночі над Румунією підіймали іспанські F-18 через дрон біля кордону

У ніч проти четверга, 20 серпня, безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії поблизу кордону з Україною. Апарат упав неподалік міста Грінду в повіті Тульча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Як розвивалися події

О 02:23 система радіолокаційного спостереження румунського Міноборони виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною. У повітря підняли два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, а також румунський гелікоптер IAR-330 SOCAT для повітряної розвідки.

О 03:20 населення району попередили сигналом RO-Alert. Уже о 03:21 безпілотник увійшов у румунський повітряний простір, приблизно за 13 кілометрів на схід від міста Галац.

Де впав дрон

Через 4 хвилини екіпаж гелікоптера повідомив, що ціль упала приблизно за 4 кілометри на північний схід від міста Грінду в повіті Тульча, у безлюдній місцевості. Внаслідок зіткнення апарата із землею виникла пожежа, яка згасла сама.

Про жертв і матеріальні збитки не повідомляється. На місце падіння вирушила військова група, щоб забезпечити безпеку району.