У Румунії за день зафіксували два землетруси

Фото: у Румунії зафіксували два землетруси (Getty Images)

Сейсмологи зафіксували два землетруси за день у Румунії. Вони сталися у неділю, 24 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного інституту вивчення фізики Землі (INCDFP) Румунії.

Перший землетрус магнітудою 4,1 стався о 07:16 у сейсмічній зоні Вранча. Підземний поштовх стався на глибині 128 км. Другий землетрус магнітудою 3,5 зафіксували о 08:43 на глибині 64,5 км. Інформації щодо постраждалих або руйнувань внаслідок підземних поштовхів у Румунії немає. Додамо, що Зона Вранча - це сейсмоактивна зона, що знаходиться на стику Південних, румунських та Східних українських Карпат, у повіті Вранча в Румунії.