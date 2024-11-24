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У Румунії за день зафіксували два землетруси

Бухарест, Неділя 24 листопада 2024 14:47
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У Румунії за день зафіксували два землетруси Фото: у Румунії зафіксували два землетруси (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сейсмологи зафіксували два землетруси за день у Румунії. Вони сталися у неділю, 24 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національного інституту вивчення фізики Землі (INCDFP) Румунії.

Перший землетрус магнітудою 4,1 стався о 07:16 у сейсмічній зоні Вранча. Підземний поштовх стався на глибині 128 км.

Другий землетрус магнітудою 3,5 зафіксували о 08:43 на глибині 64,5 км.

Інформації щодо постраждалих або руйнувань внаслідок підземних поштовхів у Румунії немає.

Додамо, що Зона Вранча - це сейсмоактивна зона, що знаходиться на стику Південних, румунських та Східних українських Карпат, у повіті Вранча в Румунії.

Нагадаємо, 9 листопада у Полтавській області зафіксували землетрус. Поштовх був ледве відчутним, магнітудою 3 бали за шкалою Ріхтера.

Також повідомлялось, що біля берегів Криму зафіксували землетрус 1 вересня. Його магнітуда становить 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

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