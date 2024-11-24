В Румынии за день зафиксировали два землетрясения

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения за день в Румынии. Они произошли в воскресенье, 24 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального института изучения физики Земли (INCDFP) Румынии.

Добавим, что Зона Вранча - это сейсмоактивная зона, которая находится на стыке Южных, румынских и Восточных украинских Карпат, в уезде Вранча в Румынии.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков в Румынии нет.

Второе землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в 08:43 на глубине 64,5 км.

Первое землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 07:16 в сейсмической зоне Вранча. Подземный толчок произошел на глубине 128 км.

Напомним, 9 ноября в Полтавской области было зафиксировано землетрясение. Толчок был едва ощутим, магнитудой 3 балла по шкале Рихтера.

Также сообщалось, что у берегов Крыма было зафиксировано землетрясение 1 сентября. Его магнитуда составляет 3,5 балла по шкале Рихтера.

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