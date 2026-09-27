В Румынии из-за неизвестной цели поднимали два F-16 и вертолет, но ничего не сбили
В ночь на 27 сентября неизвестная воздушная цель вошла в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной. На место подняли авиацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Румынии в соцсети Х.
Вечером 26 сентября система радиолокационного наблюдения Министерства обороны Румынии зафиксировала воздушную цель, маневрированную вблизи населенного пункта Чилия-Веке. Район расположен недалеко от речной границы с Украиной.
Национальный военный командный центр после обнаружения цели сообщил Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям о необходимости предупредить население северной части уезда Тулча.
В 23.32 жителям передали сообщения системы RO-Alert.
По данным румынского Минобороны, цель впоследствии вошла в национальное воздушное пространство вблизи Чилии-Веке. Она находилась там несколько минут и двигалась по маршруту, почти параллельному рукаву реки Чилия.
В небо подняли F-18
Для наблюдения за ситуацией в воздух подняли два самолета F-18 Военно-воздушных и космических сил Испании. Они выполняли боевую задачу в рамках операции "Enhanced Air Policing".
Также для мониторинга воздушной ситуации вылетел вертолет IAR-330 SOCAT румынских Военно-воздушных сил.
Согласно радиолокационным данным, воздушная цель пролетела над территорией Румынии несколько минут. Впоследствии сигнал от нее пропал в районе населенного пункта Пардина.
Румынское Минобороны в уведомлении не уточняло тип воздушной цели или ее происхождение.
Воздушная тревога в северной части уезда Тулча была отменена в 00:48.
Напомним, 16 августа Румыния сообщала об уничтожении вошедшего в ее воздушное пространство беспилотника. Испанский истребитель F-18, выполнявший миссию НАТО по патрулированию, получил разрешение на поражение цели и сбил ее.
Румынские радары зафиксировали беспилотник примерно в 24 км к северу от Галаца.
Впоследствии спикер штаба операции НАТО Мартин О'Доннелл заявил, что беспилотник, по предварительной оценке, "вероятно, российский". В то же время, он подчеркнул, что дополнительные детали инцидента еще расследуют.