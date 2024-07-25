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У Румунії біля кордону з Україною знову оголошували повітряну тривогу через "Шахеди"

Фото: у Румунії оголошували повітряну тривогу через "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Румунії біля кордону з Україною другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу. Жителів попереджали про небезпеку через атаку російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Повітряну тривогу оголошували у прикордонному місті Тульча у районі Дунаю. В ніч на 25 липня близько 01:20 жителі Румунії отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.

"Територія нашої країни не є об'єктом атак Російської Федерації, ці повідомлення спрямовані для інформування населення про те, що уламки від знищених безпілотників можуть падати на території Румунії", - повідомили у службі надзвичайних ситуацій. 

Це вже друга ніч поспіль, коли у Румунії попереджають про небезпеку дронів. В ніч на 24 липня у Румунії підіймали два винищувачі F-16 для моніторингу повітряної обстановки.

 

Нічний обстріл України

Цієї ночі росіяни знову атакували Україну, випустивши 38 ударних дронів. Окупанти спрямували безпілотники на об’єкти інфраструктури у центральних та південних регіонах України.

Сили протиповітряної збили 25 "Шахедів". Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, три дрони "загубилися" після перетину кордону з Румунією.

Відомо, що внаслідок атаки в Ізмаїльському районі Одеської області виникла пожежа, постраждали двоє осіб. Крім того, також у Житомирській області пошкоджений інфраструктурний об'єкт через атаку дронів.

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РумуніяВійна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів