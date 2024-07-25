У Румунії біля кордону з Україною знову оголошували повітряну тривогу через "Шахеди"

Повітряну тривогу оголошували у прикордонному місті Тульча у районі Дунаю. В ніч на 25 липня близько 01:20 жителі Румунії отримали сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків.

"Територія нашої країни не є об'єктом атак Російської Федерації, ці повідомлення спрямовані для інформування населення про те, що уламки від знищених безпілотників можуть падати на території Румунії", - повідомили у службі надзвичайних ситуацій.

Це вже друга ніч поспіль, коли у Румунії попереджають про небезпеку дронів. В ніч на 24 липня у Румунії підіймали два винищувачі F-16 для моніторингу повітряної обстановки.