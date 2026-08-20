Румунія знищила морський дрон неподалік газовидобувної платформи

F-16 Румунії ліквідував морський дрон

Як зазначили у міністерстві, 20 серпня два літаки F-16 румунських ВПС були терміново підняті в повітря. Причина - у виключній економічній зоні Румунії, поблизу платформи Neptun Alpha, виявили маленький морський дрон.

Один із літаків уразив ціль за допомогою бортової гармати.

Дрон, що дрейфував у морі, побачило комерційне судно близько 6:28 за місцевим часом.

Корабель берегової охорони з командою з розмінування ВМС Румунії прямує до місця знаходження безпілотника. Операція зі знешкодження дрона триває.

Чужі дрони у Румунії

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 20 серпня безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії та впав в повіті Тульча. Це сталося неподалік кордону з Україною.

Також повідомлляося, що іспанський винищувач F-18 збив дрон, який незаконно увійшов до повітряного простору Румунії. Міноборони країни офіційно не уточнило походження безпілотника.