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Румунія знищила морський дрон неподалік газовидобувної платформи

15:37 20.08.2026 Чт
1 хв
Безпілотник дрейфував біля Neptun Alpha
aimg Олена Бджола
Фото: винищувач F-16 ВПС Румунії (Getty Images)

Румунський винищувач F-16 успішно знищив морський дрон. Інцидент стався за 80 миль на схід від Констанци.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Міністерства оборони Румунії у Х.

F-16 Румунії ліквідував морський дрон

Як зазначили у міністерстві, 20 серпня два літаки F-16 румунських ВПС були терміново підняті в повітря. Причина - у виключній економічній зоні Румунії, поблизу платформи Neptun Alpha, виявили маленький морський дрон.

Один із літаків уразив ціль за допомогою бортової гармати.

Дрон, що дрейфував у морі, побачило комерційне судно близько 6:28 за місцевим часом.

Корабель берегової охорони з командою з розмінування ВМС Румунії прямує до місця знаходження безпілотника. Операція зі знешкодження дрона триває.

Чужі дрони у Румунії

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч проти 20 серпня безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії та впав в повіті Тульча. Це сталося неподалік кордону з Україною.

Також повідомлляося, що іспанський винищувач F-18 збив дрон, який незаконно увійшов до повітряного простору Румунії. Міноборони країни офіційно не уточнило походження безпілотника.

Крім того, наприкінці липня Румунія збила три безпілотники всього за три дні. На це Бухарест витратив 1,5 мільйона євро.

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РумуніяF-16Дрони