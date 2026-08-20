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Румыния уничтожила морской дрон вблизи газодобывающей платформы

15:37 20.08.2026 Чт
1 мин
Беспилотник дрейфовал возле Neptun Alpha
aimg Елена Бджола
Фото: истребитель F-16 ВВС Румынии (Getty Images)

Румынский истребитель F-16 успешно уничтожил морской дрон. Инцидент произошел в 80 милях к востоку от Констанцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства обороны Румынии в Х.

F-16 Румынии ликвидировал морской дрон

Как отметили в министерстве, 20 августа два самолета F-16 румынских ВВС были срочно подняты в воздух. Причина - в исключительной экономической зоне Румынии, вблизи платформы Neptun Alpha, обнаружили маленький морской дрон.

Один из самолетов поразил цель с помощью бортовой пушки.

Дрон, дрейфующий в море, увиделj коммерческое судно около 6:28 по местному времени.

Корабль береговой охраны с командой по разминированию ВМС Румынии направляется к месту нахождения беспилотника. Операция по обезвреживанию дрона продолжается.

Чужие дроны в Румынии

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 20 августа беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии и упал в уезде Тульча. Это произошло недалеко от границы с Украиной.

Также сообщалось, что испанский истребитель F-18 сбил дрон, незаконно вошедший в воздушное пространство Румынии. Минобороны страны официально не уточнило происхождение беспилотника.

Кроме того, в конце июля Румыния сбила три беспилотника всего за три дня. На это Бухарест потратил 1,5 миллиона евро.

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