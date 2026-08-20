Румыния уничтожила морской дрон вблизи газодобывающей платформы

F-16 Румынии ликвидировал морской дрон

Как отметили в министерстве, 20 августа два самолета F-16 румынских ВВС были срочно подняты в воздух. Причина - в исключительной экономической зоне Румынии, вблизи платформы Neptun Alpha, обнаружили маленький морской дрон.

Один из самолетов поразил цель с помощью бортовой пушки.

Дрон, дрейфующий в море, увиделj коммерческое судно около 6:28 по местному времени.

Корабль береговой охраны с командой по разминированию ВМС Румынии направляется к месту нахождения беспилотника. Операция по обезвреживанию дрона продолжается.

Чужие дроны в Румынии

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 20 августа беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии и упал в уезде Тульча. Это произошло недалеко от границы с Украиной.

Также сообщалось, что испанский истребитель F-18 сбил дрон, незаконно вошедший в воздушное пространство Румынии. Минобороны страны официально не уточнило происхождение беспилотника.