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Румунія збила два реактивні дрони РФ над своєю територією

10:19 18.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: винищувачі F-16 ВПС Румунії (Getty Images)

Надвечір суботи, 17 жовтня, румунські винищувачі F-16 збили два реактивні ударні дрони, які порушили повітряний простір країни над Чорним морем.

За даними відомства, румунські радари виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 кілометрів на схід від острова Зміїний. Безпілотники рухалися в південно-західному напрямку.

Для перехоплення цілей підняли два винищувачі F-16 румунських ВПС із 86-ї авіабази Борча. Літаки перебували на бойовому чергуванні в межах місії повітряної поліції та злетіли о 17:43.

У Міноборони Румунії уточнили, що збиті цілі були ударними безпілотниками типу "Герань" із реактивними двигунами.

Перший дрон знищили о 18:01 на південний схід від міста Суліна. Перед цим він перебував у повітряному просторі Румунії протягом двох хвилин.

Другий безпілотник збили о 18:05 на схід від Суліни. За даними відомства, він перебував у повітряному просторі країни п'ять хвилин.

Дрони неодноразово наближалися до кордону Румунії

У румунському Міноборони також повідомили, що протягом тижня до цього інциденту радари вісім разів фіксували повітряні цілі, які рухалися в повітряному просторі України поблизу кордону з Румунією.

У чотирьох із цих випадків безпілотники на короткий час проникали в повітряний простір Румунії.

Крім того, за цей період кілька торгових суден зазнали ударів безпілотників у Чорному морі. Деякі з атак сталися в територіальних водах Румунії.

Нагадаємо, 15 жовтня в територіальних водах Румунії після атак безпілотників загорілися два хімічні танкери. За даними румунської влади, на судні Wine Trader під прапором Сан-Марино семеро членів екіпажу зникли безвісти, ще п'ятьох вдалося врятувати.

Раніше, 2 жовтня, на території Румунії поблизу села Плауру в повіті Тульча впав об'єкт, схожий на безпілотник. Після падіння виникла пожежа.

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РумуніяДрониУкраїнаРосійська ФедераціяГібридна війна