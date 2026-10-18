Румунія збила два реактивні дрони РФ над своєю територією

За даними відомства, румунські радари виявили групу повітряних цілей приблизно за 120 кілометрів на схід від острова Зміїний. Безпілотники рухалися в південно-західному напрямку.

Для перехоплення цілей підняли два винищувачі F-16 румунських ВПС із 86-ї авіабази Борча. Літаки перебували на бойовому чергуванні в межах місії повітряної поліції та злетіли о 17:43.

У Міноборони Румунії уточнили, що збиті цілі були ударними безпілотниками типу "Герань" із реактивними двигунами.

Перший дрон знищили о 18:01 на південний схід від міста Суліна. Перед цим він перебував у повітряному просторі Румунії протягом двох хвилин.

Другий безпілотник збили о 18:05 на схід від Суліни. За даними відомства, він перебував у повітряному просторі країни п'ять хвилин.

Дрони неодноразово наближалися до кордону Румунії

У румунському Міноборони також повідомили, що протягом тижня до цього інциденту радари вісім разів фіксували повітряні цілі, які рухалися в повітряному просторі України поблизу кордону з Румунією.

У чотирьох із цих випадків безпілотники на короткий час проникали в повітряний простір Румунії.

Крім того, за цей період кілька торгових суден зазнали ударів безпілотників у Чорному морі. Деякі з атак сталися в територіальних водах Румунії.

