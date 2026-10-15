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РФ ударила дронами по танкерах у Румунії, частина екіпажу зникла безвісти

15:13 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
РФ ударила дронами по танкерах у Румунії, частина екіпажу зникла безвісти Фото: РФ знову атакує іноземні танкери (flickr.com)
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Уночі 15 жовтня Росія здійснила новий повітряний напад на Румунію - це сталося у територіальних водах країни.

Про це заявив президент Румунії Нікушо Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами глави держави, уночі в територіальних водах Румунії загорілися два хімічні танкери після того, як російські дрони порушили повітряний простір Румунії

Дан офіційно підтвердив, що іноземні судна зазнали ударів безпілотників.

Він також додав, що в момент атаки танкери стояли на якорі у Чорному морі поблизу гирла каналу, що веде до Дунаю.

Як зазначив Дан, спочатку румунська морська адміністрація отримала сигнал від танкера Wine Trader під прапором Сан-Марино.

Ба більше, трохи пізніше загорівся хімічний танкер Yara J під прапором Коморських Островів, який перевозив нафту та хімічні речовини.

Румунські посадовці повідомили, що рятувальники досі шукають сімох членів екіпажу Wine Trader, які зникли безвісти. Також відомо, що ще п'ятьох людей вдалося врятувати.

Дрони дедалі частіше залітають у Румунію

Нагадаємо, 29 вересня на сході Румунії виявили уламки невідомого об'єкта, схожого на безпілотник. На місці падіння спалахнула пожежа, яка згодом згасла сама. Ніхто не постраждав, матеріальних збитків також не зафіксували.

Раніше, у ніч проти 27 вересня, невідома повітряна ціль залетіла до повітряного простору Румунії поблизу українського кордону. Для її відстеження в небо підняли два винищувачі та румунський військовий вертоліт. Ціль перебувала над територією країни кілька хвилин, після чого її сигнал зник.

Крім того, 16 серпня Румунія повідомила про знищення безпілотника, який порушив її повітряний простір. Іспанський винищувач F-18, який виконував місію НАТО з повітряного патрулювання, отримав дозвіл на ураження цілі та збив її.

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Румунія Атака дронів Російська Федерація
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