Румыния сбила два реактивных дрона РФ над своей территорией

К вечеру субботы, 17 октября, румынские истребители F-16 сбили два реактивных ударных дрона, нарушивших воздушное пространство страны над Черным морем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии.
По данным ведомства, румынские радары обнаружили группу воздушных целей примерно в 120 километрах к востоку от острова Змеиный. Беспилотники двигались в юго-западном направлении.
Для перехвата целей подняли два истребителя F-16 румынских ВВС с 86-й авиабазы Борча. Самолеты находились на боевом дежурстве в рамках миссии воздушной полиции и взлетели в 17:43.
В Минобороны Румынии уточнили, что сбитые цели были ударными беспилотниками типа "Герань" с реактивными двигателями.
Первый дрон уничтожили в 18:01 юго-восточнее города Сулина. До этого он находился в воздушном пространстве Румынии в течение двух минут.
Второй беспилотник сбили в 18:05 восточнее Сулины. По данным ведомства, он находился в воздушном пространстве в стране пять минут.
В румынском Минобороны также сообщили, что в течение недели до этого инцидента радары восемь раз фиксировали воздушные цели, двигавшиеся в воздушном пространстве Украины вблизи границы с Румынией.
В четырех из этих случаев беспилотники на короткое время проникали в воздушное пространство Румынии.
Кроме того, за этот период несколько торговых судов подверглись ударам беспилотников в Черном море. Некоторые из атак произошли в территориальных водах Румынии.
Напомним, 15 октября в территориальных водах Румыниипосле атак беспилотников загорелись два химических танкера. По данным румынских властей, на судне Wine Trader под флагом Сан-Марино семеро членов экипажа пропали без вести, еще пятерых удалось спасти.
Ранее, 2 октября, на территории Румынии близ села Плаура в уезде Тульча упал объект, похожий на беспилотник. После падения возник пожар.