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Румыния сбила два реактивных дрона РФ над своей территорией

10:19 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: истребители F-16 ВВС Румынии (Getty Images)

К вечеру субботы, 17 октября, румынские истребители F-16 сбили два реактивных ударных дрона, нарушивших воздушное пространство страны над Черным морем.

По данным ведомства, румынские радары обнаружили группу воздушных целей примерно в 120 километрах к востоку от острова Змеиный. Беспилотники двигались в юго-западном направлении.

Для перехвата целей подняли два истребителя F-16 румынских ВВС с 86-й авиабазы Борча. Самолеты находились на боевом дежурстве в рамках миссии воздушной полиции и взлетели в 17:43.

В Минобороны Румынии уточнили, что сбитые цели были ударными беспилотниками типа "Герань" с реактивными двигателями.

Первый дрон уничтожили в 18:01 юго-восточнее города Сулина. До этого он находился в воздушном пространстве Румынии в течение двух минут.

Второй беспилотник сбили в 18:05 восточнее Сулины. По данным ведомства, он находился в воздушном пространстве в стране пять минут.

Дроны неоднократно приближались к границе Румынии

В румынском Минобороны также сообщили, что в течение недели до этого инцидента радары восемь раз фиксировали воздушные цели, двигавшиеся в воздушном пространстве Украины вблизи границы с Румынией.

В четырех из этих случаев беспилотники на короткое время проникали в воздушное пространство Румынии.

Кроме того, за этот период несколько торговых судов подверглись ударам беспилотников в Черном море. Некоторые из атак произошли в территориальных водах Румынии.

Напомним, 15 октября в территориальных водах Румыниипосле атак беспилотников загорелись два химических танкера. По данным румынских властей, на судне Wine Trader под флагом Сан-Марино семеро членов экипажа пропали без вести, еще пятерых удалось спасти.

Ранее, 2 октября, на территории Румынии близ села Плаура в уезде Тульча упал объект, похожий на беспилотник. После падения возник пожар.

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