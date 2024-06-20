Румунія вирішила передати Україні систему Patriot

"Зважаючи на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, і регіональних наслідків цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації з союзниками, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", - йдеться в заяві Ради оборони.

При цьому наголошується, що пожертвування буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, особливо зі США, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи ППО.