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Румыния решила передать Украине систему Patriot

Фото: президент Румынии Клаус Йоханнис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине одну систему ПВО Patriot.

"Ввиду значительного ухудшения ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно энергетическую, и региональных последствий этой ситуации, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками, члены Совета решили передать Украине систему Patriot", - говорится в заявлении Совета обороны. 

При этом отмечается, что пожертвование будет сделано на условии, что Румыния продолжит переговоры с союзниками, особенно с США, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы ПВО. 

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Румынию и ее президента Клауса Йоханниса за решение предоставить Украине дополнительную систему ПВО Patriot.

"Этот важный вклад укрепит наш воздушный щит и поможет нам лучше защитить наших людей и важнейшие объекты инфраструктуры от российского воздушного террора. Я ценю сильное лидерство Румынии и ее принципиальную поддержку Украины", - заявил он. 

В то же время Зеленский отметил, что такой шаг укрепляет безопасность не только в Украине, но и во всем регионе и Европе. 

"Положив конец российскому террору сейчас, Украина предотвращает потенциальную агрессию против Молдовы, Румынии, стран Балтии и всех наших соседей. Для Украины очень важно иметь необходимые инструменты для победы над российским террором сейчас, чтобы в будущем никому не пришлось столкнуться с агрессивными действиями России в более широком масштабе", - отметил он. 

Patriot для Украины

В конце мая президент Румынии Клаус Йоханнес обозначил, что решение о судьбе ЗРК Patriot будет за Высшим советом национальной обороны. При этом он акцентировал внимание на том, что передача системы не должна негативно сказаться на противовоздушной обороне самой Румынии.

Премьер-министр страны Марчел Чолаку же сообщил о несогласии с этой идеей министра обороны Румынии.

Тем не менее, власти не отказались от рассмотрения возможности передачи ЗРК, так как система может быть использована для защиты и румынской территории.

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