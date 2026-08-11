Румунія випробувала "розумну" крилату ракету Sahara

Румунська компанія Oves Enterprise успішно завершила перші випробування крилатої ракети Sahara, яка керується штучним інтелектом. Це перший практичний етап тестування для проєкту, який компанія представила раніше у 2026 році.

Компанія повідомила про перший успішний тест

У Oves Enterprise зазначили, що створення крилатої ракети - непросте завдання, однак команді вдалося успішно завершити перші випробування Sahara. За словами розробників, мета проєкту - побудувати найрозумнішу крилату ракету у світі, роботу якої забезпечують багаторічні напрацювання у сфері технології Nemesis AI.

У компанії назвали це важливою віхою для команди та наголосили, що робота над проєктом триває.

Що відомо про ракету Sahara

Sahara - недорога крилата ракета під управлінням штучного інтелекту, яку Oves Enterprise розробляє в Румунії. Стартова вага ракети складає 55 кілограмів, з яких до 10 кілограмів припадає на бойову частину. Ракета оснащена турбореактивним двигуном і використовує близько 20 кілограмів палива, що дозволяє їй досягати робочого радіуса до 200 кілометрів.

Головна технічна перевага Sahara - здатність слідувати рельєфу місцевості: ракета летить на висоті всього 50 метрів над землею, постійно коригуючи траєкторію та використовуючи природні перешкоди для маскування від ворожих радарів.

Подібний принцип застосовують значно дорожчі західні ракети Storm Shadow та Scalp. Крім навігації, у Sahara інтегровано штучний інтелект, який дозволяє ракеті самостійно ідентифікувати цілі та коригувати маршрут під час польоту.

За даними компанії, розробка ракети обійшлася приблизно у 1,1 мільйона доларів, а над проєктом працює команда з 25 фахівців - суттєво менші витрати, ніж закладають на подібні розробки великі оборонні держави.