Румыния испытала "умную" крылатую ракету Sahara

Румынская компания Oves Enterprise успешно завершила первые испытания крылатой ракеты Sahara, управляемой искусственным интеллектом. Это первый практический этап тестирования для проекта, который компания представила в 2026 году.

Компания сообщила о первом успешном тесте

В Oves Enterprise отметили, что создание крылатой ракеты - непростая задача, однако команде удалось успешно завершить первые испытания Sahara. По словам разработчиков, цель проекта - построить самую умную крылатую ракету в мире, работу которой обеспечивают многолетние наработки в сфере технологии Nemesis AI.

В компании назвали это важной вехой для команды и подчеркнули, что работа над проектом продолжается.

Что известно о ракете Sahara

Sahara – недорогая крылатая ракета под управлением искусственного интеллекта, которую Oves Enterprise разрабатывает в Румынии. Стартовый вес ракеты составляет 55 килограммов, из которых до 10 килограммов приходится на боевую часть. Ракета оснащена турбореактивным двигателем и использует около 20 кг топлива, что позволяет ей достигать рабочего радиуса до 200 километров.

Главное техническое преимущество Sahara – способность следовать рельефу местности: ракета летит на высоте всего 50 метров над землей, постоянно корректируя траекторию и используя естественные препятствия для маскировки от вражеских радаров.

Подобный принцип применяют значительно более дорогие западные ракеты Storm Shadow и Scalp. Кроме навигации, в Sahara интегрирован искусственный интеллект, позволяющий ракете самостоятельно идентифицировать цели и корректировать маршрут во время полета.

По данным компании, разработка ракеты обошлась примерно в 1,1 миллиона долларов, а над проектом работает команда из 25 специалистов – существенно меньшие затраты, чем закладывают на подобные разработки крупные оборонные государства.