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Румыния испытала "умную" крылатую ракету Sahara

13:11 11.08.2026 Вт
2 мин
Что известно о первых испытаниях ракеты Sahara с ИИ?
aimg Лев Шевченко
Румыния испытала "умную" крылатую ракету Sahara Фото: ракета Sahara (скриншот видео Oves Enterprise)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Румынская компания Oves Enterprise успешно завершила первые испытания крылатой ракеты Sahara, управляемой искусственным интеллектом. Это первый практический этап тестирования для проекта, который компания представила в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Oves Enterprise в сети X.

Компания сообщила о первом успешном тесте

В Oves Enterprise отметили, что создание крылатой ракеты - непростая задача, однако команде удалось успешно завершить первые испытания Sahara. По словам разработчиков, цель проекта - построить самую умную крылатую ракету в мире, работу которой обеспечивают многолетние наработки в сфере технологии Nemesis AI.

В компании назвали это важной вехой для команды и подчеркнули, что работа над проектом продолжается.

Что известно о ракете Sahara

Sahara – недорогая крылатая ракета под управлением искусственного интеллекта, которую Oves Enterprise разрабатывает в Румынии. Стартовый вес ракеты составляет 55 килограммов, из которых до 10 килограммов приходится на боевую часть. Ракета оснащена турбореактивным двигателем и использует около 20 кг топлива, что позволяет ей достигать рабочего радиуса до 200 километров.

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Главное техническое преимущество Sahara – способность следовать рельефу местности: ракета летит на высоте всего 50 метров над землей, постоянно корректируя траекторию и используя естественные препятствия для маскировки от вражеских радаров.

Подобный принцип применяют значительно более дорогие западные ракеты Storm Shadow и Scalp. Кроме навигации, в Sahara интегрирован искусственный интеллект, позволяющий ракете самостоятельно идентифицировать цели и корректировать маршрут во время полета.

По данным компании, разработка ракеты обошлась примерно в 1,1 миллиона долларов, а над проектом работает команда из 25 специалистов – существенно меньшие затраты, чем закладывают на подобные разработки крупные оборонные государства.

Между тем в Польше установили, что упавшая на территории страны в конце июля крылатая ракета Х-101 была изготовлена еще во втором квартале 2026 года - это подтвердила прокуратура. Позже премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что ракета была снаряжена боевой частью и, скорее всего, прилетела с территории России.

В то же время в ГУР сообщили, что Россия наращивает производство крылатых и баллистических ракет сверх плановых показателей: в июле план по выпуску Х-101 выполнили на 140%, а ракет "Калибр" - на 111%, в то время как общий месячный план по ракетному вооружению украинская разведка оценивает на 2%.

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