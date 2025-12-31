Румунія виділяє 50 млн євро на оборону України через механізм PURL

Румунія оголосила про фінансову участь у міжнародному механізмі підтримки оборони України, долучившись до ініціативи, яку координують США і яку підтримала низка європейських партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міністра закордонних справ Румунії Оани Цою на платформі X.
Румунський уряд ухвалив рішення долучитися до ініціативи PURL, що передбачає формування Переліку пріоритетних закупівель для оборони України.
У рамках цього механізму Бухарест направить 50 млн євро, приєднавшись до більшості європейських союзників та інших держав-однодумців.
Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою повідомила, що фінансування здійснюватиметься в межах затвердженої бюджетної стелі на 2025 рік.
За її словами, участь країни в PURL спрямована на зміцнення оборонних спроможностей України та створення умов для досягнення сталого миру.
У румунській дипломатії наголошують, що участь у механізмі PURL під проводом США безпосередньо відповідає зобов'язанням Румунії в рамках НАТО, а також стратегічному партнерству з Вашингтоном.
Внесок в ініціативу розглядається як елемент зміцнення регіональної безпеки та колективної стабільності.
"Уряд Румунії ухвалив рішення приєднатися до держав, які роблять внесок у пропозицію Сполучених Штатів щодо "Переліку пріоритетних закупівель для оборони України" (PURL), із внеском у розмірі 50 мільйонів євро, разом із більшістю європейських союзників та інших держав-однодумців", - написала Цою.
Глава МЗС Румунії також зазначила, що нещодавні контакти у Сполучених Штатах надали додаткового імпульсу зусиллям із досягнення справедливого та міцного миру.
За її оцінкою, Бухарест продовжує брати участь у європейському та союзному діалозі, спрямованому на формування надійних гарантій безпеки для України та всього регіону.
"Румунія робить внесок у європейський і союзний дипломатичний діалог, а також у спільні зусилля, спрямовані на створення значних гарантій безпеки як для України, так і для регіону", - додала вона.
Нагадуємо, що Австралія та Нова Зеландія долучилися до ініціативи PURL, у рамках якої союзники фінансують постачання американського озброєння та військової техніки для України, одночасно оголосивши про власні пакети допомоги: Канберра виділяє 63 млн доларів, а Веллінгтон - 8,7 млн доларів на підтримку українських оборонних спроможностей.
Зазначимо, що Україна отримає озброєння зі складів США на суму близько 5 млрд доларів у рамках механізму PURL, який, за оцінкою представників НАТО, наразі є ключовим інструментом для оперативного закриття найбільш критичних потреб української оборони.