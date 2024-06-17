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Румунія – Україна: стартові склади команд на матч Євро-2024 – Ребров замінив Миколенка

Мюнхен, Понеділок 17 червня 2024 14:56
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Румунія – Україна: стартові склади команд на матч Євро-2024 – Ребров замінив Миколенка Фото: Олександр Зінченко гратиме ліворуч в обороні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України визначився з основою на прем'єрний поєдинок чемпіонату Європи 2024 року проти збірної Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч Румунія – Україна відбудеться 17 червня в Мюнхені. Поєдинок прийме "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.

Головна інтрига в складі "синьо-жовтих" стосувалася позиції лівого оборонця. Керманич збірної України Сергій Ребров вирішив замінити травмованого Віталія Миколенка універсалом лондонського "Арсенала" Олександром Зінченком. Його ж місце в центрі полі відійшло Миколі Шапаренку з київського "Динамо.

Стартові склади команд на матч Румунія – Україна на груповому етапі Євро-2024:

Румунія: Ніце – Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку – М. Марін – Ман, Р. Марін, Станчу, Коман – Дрегуш

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Степаненко – Циганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Румунія – Україна: стартові склади команд на матч Євро-2024 – Ребров замінив Миколенка

Команди змагаються в групі E Євро-2024. Конкурентами румунської та українською збірних за гарантовані два місця в 1/8 фіналу турніру стануть Бельгія і Словаччина. Їхній очний поєдинок розпочнеться о 19:00.

До слова, вранці опублікували анонс поєдинку України та Румунії на Євро-2024.

Нагадаємо, раніше підготували прев'ю групи E Євро-2024 зі збірними Бельгії, Словаччини, Румунії та України.

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Євро 2024 Збірна України
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